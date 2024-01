– Vi anerkjenner at Innlandet fylkeskommune har havnet i en vanskelig situasjon, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB, og viser til den eksterne rapporten Vegtilsynet har lagt fram om brukollapsen.

Den viser blant annet at Tretten bru ble konstruert under et utdatert regelverk, og at det var gjort manglende grep for å fange opp feil.

– Det gjør at staten har et betydelig ansvar. Det har vi valgt å ta på alvor gjennom å si at vi vil bevilge de pengene som skal til, både når det gjelder midlertidige løsninger og til å bygge ny bru, sier han.

Det er fylkesordfører Thomas Breen (AP) svært fornøyd med.

– Det er en stor og gledelig dag både for Tretten-samfunnet og for Innlandet. Nå er det bare å brette opp ermene og komme i gang, sier han til NTB.

420 millioner kroner

Tretten bru på fylkesvei 254 i Innlandet gikk over Gudbrandsdalslågen på E6 på Tretten i Øyer kommune.

Brua hadde bare vært i drift i ti år og to måneder da den plutselig kollapset 15. august 2022. En lastebil og en personbil var på brua da det skjedde, men ingen ble fysisk skadd.

Innlandet fylkeskommune har anslått kostnadene for brukollapsen til 420 millioner kroner.

14 andre trebruer ble stengt etter hendelsen, og en rekke feil på bruene ble funnet.

Fredag 16. januar ble det kjent at regjeringen, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2024, vil fremme forslag om at staten dekker fylkeskommunens kostnader knyttet til opprydning, midlertidig bru og kommer med forslag til hvordan ny permanent bru skal finansieres.

Vegvesenet opplyste nylig at de iverksetter en rekke tiltak etter en ekstern gjennomgang av kollapsen. Den pekte på flere alvorlige feilvurderinger når det gjelder Tretten bru.

– Vi har gjort feil. Det skal ikke skje igjen, sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland i Vegvesenet i en pressemelding.

Brukte utdaterte regler

Det er konsulentselskapet PwC som har laget rapporten som ble bestilt av Vegvesenet i forbindelse med brukollapsen.

Rapporten peker på en rekke feil i forbindelse med Vegvesenets håndtering av brua. I prosjekteringsarbeidet før brua ble bygd, ble regelverket for bærende konstruksjoner endret, og norske standarder ble byttet ut med felleseuropeiske. Da lagde Vegvesenet sine egne overgangsregler som skulle gjelde ved ulike omstendigheter.

– Vegdirektoratet hadde ikke myndighet til å gi slike overgangsregler. Det kan også fremstå som at overgangsreglene ikke var i tråd med hva regelverket selv la opp til når det gjelder ikrafttredelsesdatoer. Det er vår oppfatning at prosjektet hadde all grunn til å «stanse opp», heter det i rapporten.

Hadde man bygget brua etter det nye regelverket, ville ikke hendelsen resultert i umiddelbar kollaps i hele konstruksjonen, ifølge rapporten.