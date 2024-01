Sju artister i andre delfinale i MGP

Andre delfinale i MGP arrangeres i Oslo lørdag kveld. Til sammen skal 18 artister delta i de tre delfinalene i årets konkurranse, sju av dem deltar i denne andre finalen:

Dag Erik Oksvold og Anne Fagermo, Farida, Mileo, Eli Kristin, Super Rob, Erika Norwich, Gåte. Tredje delfinale er 27. januar. Ni artister går videre til den norske finalen i Melodi Grand Prix 2024 i Trondheim 3. februar.

Støre møter pressen om Borchs avgang

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har varslet at han skal kommentere avgangen til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp), som i går trakk seg som statsråd etter at det ble avslørt at hun hadde kopiert andres tekster i sin masteroppgave.

Svensknorsk astronaut kommer fram til ISS

Går alt etter planen, skal den svensknorske astronauten Marcus Wandt (43) og tre andre ankomme ISS i dag. Wandt er den første med norsk statsborgerskap i verdensrommet.

Astronautene deltar i et oppdrag som har fått navnet Axiom 3, og skal blant annet forske på såkalt romsyke og studere hvordan mikrogravitasjon påvirker stamceller. Wandt vokste opp utenfor Karlstad i Sverige, men moren er norsk. Han har bakgrunn som jagerflyger i det svenske flyvåpenet. Wandt var en av over 22.500 personer fra hele Europa som søkte på astronautopptaket til Esa i 2022.

Den norske fredsfilmprisen deles ut i Tromsø

Den norske fredsfilmprisen, Norwegian Peace Film Award (NoFPA), for 2024 deles ut under avslutningsseremonien av Tromsø Internasjonale Film Festival. Prisen gis til en film som setter søkelyset på direkte, strukturell eller kulturell vold, og som på en kreativ og kunstnerisk måte bidrar til forebygging eller reduksjon av vold og krig.

Casper Ruud i aksjon i Australian Open

Den norske tennisstjernen Casper Ruud fortsetter jakten på en ny Grand Slam-finale når han møter Cameron Norrie fra Storbritannia i tredje runde av Australian Open.

Kampen blir den fjerde mellom de to. De tre foregående har endt med norsk triumf, hvor den seneste av dem kom i Miami i 2022. På en pressekonferanse sa Norrie at Ruud har roen med seg når det gjelder.

– Han har holdt seg roligere enn meg i de store øyeblikkene. Han har også servet veldig, veldig godt de gangene jeg har spilt mot ham. Serven hans er undervurdert, sa han.

Markering for Israel utenfor Stortinget

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem arrangerer en markering til støtte for Israel foran Stortinget fra klokken 9.30. IKAJ er en av flere proisraelske organisasjoner i Norge som økte mengden av innsamlede midler i fjor. Spesielt stor var økningen etter Hamas-angrepet 7. oktober.

Full runde med vintersport

Det står mye vintersport på TV-programmet i dag. Langrennsløperne er på plass i Oberhof, der det er 20-kilometer klassisk fellesstart. Mennene går klokka 10.25 og kvinnene 13.30.

Skiskytterne har parstafett og blandet stafett i Anterselva. De norske som er tatt ut til lørdagens renn, er Vetle Sjåstad Christiansen og Ingrid Landmark Tandrevold på parstafetten, mens brødrene Tarjei og Johannes Thingnes Bø, Karoline Knotten og Juni Arnekleiv går blandet stafett. Parstafetten er klokka 12.55 og blandet stafett 14.45.

Hoppgutta har lagkonkurranse i Zakopane klokka 16, mens kvinnene har superlagkonkurranse i Zao klokka 8.30.

For alpinistenes del er det utfor for menn i Kitzbühel klokka 11.30 og storslalåm for kvinnene i Jasna fra klokka 9.30.