– De ansatte er profesjonelle og håndterer det de møter på jobb. Det er klart at når det er en av våre egne kollegaer, så blir det veldig nært og veldig spesielt. Det preger oss alle, og så klart dem som var involvert i selve oppdraget, sier regionleder Terje Didriksen for politiet på Romerike til VG.

Politiet åpnet tirsdag drapsetterforskning etter at fire mennesker ble funnet døde i et bolighus i Skogbygda i Nes på Romerike. De drepte var to kvinner og et barn. Den antatte gjerningsmannen, som også ble funnet død i huset, beskrives som «godt voksen». Alle fire er i familie, ifølge politiet.

Siden kvinnen jobbet i Øst politidistrikt, har drapssaken blitt overført til Oslo politidistrikt.

Eidsvoll politistasjon vil onsdag holde stengt, opplyser Didriksen til Romerikes Blad. De ansatte skal holde en markering over sin drepte kollega.

– Vi organiserer et eget rom hvor det legges ut en minneprotokoll slik at våre ansatte kan gi en siste hilsen, sier regionlederen.