– Kikhoste er svært smittsomt. Vi regner med at det kan komme noen flere tilfeller i nærmiljøet, men jeg kjenner ikke til smitte andre steder.

Det sier smittevernoverlege Priscilla Hilton til Fædrelandsvennen etter at det registrert tre tilfeller av kikhoste på Holte skole i Kristiansand.

Samtidig sier overlege Ole Bjørn Kittang på barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus Kristiansand at de har hatt en eller to innleggelser på grunn av kikhoste den siste måneden.

– Når det gjelder kikhoste, skal man være oppmerksom på de minste, særlig de under et halvt år. De kan få kraftige hosteanfall der de har pustestopp, eller ikke klarer å stoppe hostingen. De nærmest hoster seg bort og får en hikstelyd vi kaller kiking, forklarer Kittang.

Han anbefaler samtidig at man sørger for at barn er fullvaksinerte, og at voksne tar påfyllingsdoser hvert tiende år.

– Slik beskytter man både de aller minste og kan selv slippe langvarig og ubehagelig hoste, sier Kittang.