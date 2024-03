Politiet har fredag kveld og lørdag vært til stede og jobbet med et såkalt «streetmeet» som har pågått i Sandefjord og Larvik. De har vært spesielt oppmerksomme på å forebygge farlig kjøreatferd.

Rundt 100 kjøretøy var involvert, og arrangementet har ifølge Sørøst politidistrikt stort sett gått rolig for seg.

Politiet opplyser at to personer fikk førerkortet beslaglagt på grunn av hastighet.

Det ble også skrevet ut sju kontrollsedler på tekniske mangler, en person ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, og det ble gitt tre forelegg for andre trafikkregler. I tillegg er et gitt bruksforbud for ett kjøretøy.

Streetmeet er når flere entusiastbiler møtes.