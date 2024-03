Flere politipatruljer rykket ut til Bergelandsgata i Stavanger etter at det kom melding om en trusselsituasjon.

– En person skal ha opptrådt truende overfor en annen person på adressen. Trusselutøveren skal ha fremvist en kniv. Politiet var raskt på stedet og fikk kontroll på trusselutøveren, skrev Sørvest politidistrikt på X/Twitter litt før klokken 12 tirsdag formiddag.

Omtrent et kvarter senere opplyste politiet at en mann i 20-årene er pågrepet og at han blir fraktet til arresten.