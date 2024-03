– Hør her: Jeg er ikke en ung fyr. Det er ingen hemmelighet, men dette er saken: Jeg skjønner hvordan man får gjort ting for det amerikanske folket, begynner Biden reklamen med.

I slutten av reklamen vises en alternativ versjon av det innledende klippet, hvor han fleiper med at han er «ung, energisk og kjekk».

I reklamen forteller Biden om flere politiske seiere, og han understreker at USAs økonomi nå er «den sterkeste i verden».

– Donald Trump tror at jobben som president handler om å ta vare på Donald Trump. Jeg tror at jobben som president er å kjempe for deg, sider han.

Reklamen skal gå på lufta i sju delstater hvor mye står på spill for presidenten, ifølge Washington Post. Ifølge avisen inngår reklamen i en kampanje som har en prislapp på 30 millioner dollar, over 310 millioner norske kroner.