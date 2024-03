Hotellkongen Petter Stordalen møter i disse dager staten i retten etter at han ikke har godtatt et skattekrav på 200 millioner kroner.

Torsdag forsøkte Skatteetaten å motbevise Stordalens påstand om at kjøpet av Oslo Properties i 2013, som i dag heter Strawberry Fields, var forretningsmessig motivert, skriver E24.

– Hele systemet blir undergravd gjennom den disposisjonen som saksøker her foretar, sa advokat Gøran Østerman Thengs, som representerer Skatteetaten.

De tidligere eierne hadde spyttet inn rundt tre milliarder kroner. Med tre milliarder i innbetalt kapital har man tre milliarder «til gode» i skattefrie utbetalinger.

Retten til skattefrie utbytter kan imidlertid falle bort «i tilfeller der formålet med kjøpet er å utnytte skatteposisjonene». Stordalen har tatt ut nesten 800 millioner kroner fra Strawberry Fields uten å betale skatt på utbyttet.

Stordalen hevder at han hadde et forretningsmotiv, og at formålet ikke var å utnytte en gunstig skatteposisjon.

– Det fremstår usannsynlig. Man så tidlig at dette var en stor skatteposisjon han kunne nyttiggjøre seg, sier Thengs.