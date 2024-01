De opplyser i en pressemelding at de har inngått en leiekontrakt med Reitan Eiendom AS for Schweigaards gate 28. Riksantikvaren flytter inn der 1. januar 2025.

– Vi ser fram til å flytte inn i et bygg med identitet og særpreg, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Hun sier at bygget har en fredet fasade som det ikke finnes maken til i Oslo. De har brukt Statsbygg som rådgiver i prosessen.

Riksantikvaren forlater dermed lokalene i Dronningens gate 13, hvor de har holdt til siden 1991.