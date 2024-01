Ifølge dommen fra Oslo tingrett slo de en mann gjentatte ganger i hodet og overkroppen med en øks. Den fornærmede ble blant annet påført bruddskader i hodet og det ene skulderbladet, samt dype kutt flere steder på kroppen.

Dagbladet omtalte dommen først.

Mennene ble søndag dømt til henholdsvis fem og seks års i fengsel i Oslo tingrett. De må også betale 200.000 kroner i oppreisning til den fornærmede.

Retten har vektlagt at volden var uprovosert, og at de to mennene egentlig hadde som mål å ta kameraten til den fornærmede.

I tillegg beskriver retten volden utøvd som «uforståelig brutal» og «hensynsløs».

Hovedforhandlingene pågikk fra 7. til 10. november.