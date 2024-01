Død kvinne på hotell – mann er pågrepet

En kvinne er funnet død på et høyfjellshotell i Gudbrandsdalen, og en mann er pågrepet. Politiet sier de har kontroll på situasjonen.

– Det er viktig å si at vi har kontroll på situasjonen, og at det ikke er fare for andre, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder til NTB.

De er tidlig i etterforskningen og vil foreløpig ikke gi mange detaljer om saken. Det er ikke kjent hva mannen er siktet for.

Seks drept i luftangrep på Vestbredden

Seks personer ble drept i et israelsk luftangrep mot Jenin på den okkuperte Vestbredden, opplyser palestinske helsemyndigheter tidlig søndag morgen.

Angrepet rammet en gruppe av Jenins innbyggere, legger helsedepartementet til i en kortfattet melding.

Kritisk skadd i brann i Oslo

En mann er kritisk skadd etter en brann på Vestli i Oslo. Han er fraktet til sykehus. Brannen ble raskt slukket og det ble ikke iverksatt evakuering av bygget.

EU-presidenten varsler avgang

EU-president Charles Michel stiller til valg i EU-parlamentet til våren og trekker seg som president i juli hvis han blir valgt, skriver belgiske De Standaard.

– Jeg har bestemt for å stille i EU-valget i 2024, sier Michel i et intervju lørdag.

Dersom han vinner velgernes gunst, må altså medlemslandene se seg om etter en ny president til å lede EU-rådet fra sommeren.

Sinne i Iran etter at kvinne ble pisket

Iranere reagerer med sinne i sosiale medier etter at en kurdisk kvinne ble pisket for å ha delt et bilde av seg selv der hun ikke hadde dekket til hodet.

Roya Heshmati ble pågrepet i april i fjor og ble tiltalt på flere punkter. I en ankesak klarte hun å få opphevet en dom på 13 års fengsel, sier advokaten hennes til avisen Shargh.

Dommen på 74 piskeslag for morallovbrudd ble stående. Rettsvesenet bekrefter fullbyrdelsen av dommen og sier den skjedde i tråd med loven.

Emil Lilleberg fikk NHL-debuten

Sarpsborg-gutten Emil Martinsen Lilleberg (22) fikk lørdag debuten i verdens største ishockeyliga for Tampa Bay Lightning. Det endte med 3-7-tap mot Boston Bruins.

Forsvarsmannen fikk plass i troppen etter å ha blitt hentet opp fra AHL og fikk sine første sekunder med NHL-spill kort tid ut i første periode. Totalt fikk han 11.48 minutter på isen.

– Jeg er veldig glad for å være her, og det var veldig morsomt, sa Lilleberg til Bally Sports.