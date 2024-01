– Han har det ikke utpreget bra, men prater greit for seg. Fengslingsmøtet foregår som kontorforretning, sier mannens forsvarer Anders Gustav Bjørnsen til NTB.

Politiadvokat Hildegunn Tronsli bekrefter at mannen har samtykket til varetektsfengsling. Hun ønsker ikke å gå mer inn på detaljer i saken av hensyn til pårørende, som ennå ikke er varslet.

– Pårørende er fortsatt ikke underrettet og derfor må vi være tilbakeholdne, sier hun til NTB.

Ennå ikke avhørt

Mannen er siktet for drap etter at en kvinne ble funnet død på Fefor Høyfjellshotell i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen lørdag kveld. Både den siktede og den avdøde var ansatte ved hotellet, og begge to er utenlandske statsborgere.

Bjørnsen sier mannen ennå ikke er avhørt i saken som følge av sin tilstand.

– Han er ikke avhørt. Grunnen er hans tilstand og at det var søndag i går, men det er håp om et avhør de nærmeste dagene, sier han.

Han vil ikke si noe om relasjonen mellom siktede og den avdøde utover at de var kollegaer. Han vet heller ikke hvor lenge mannen har jobbet på hotellet.

Politiadvokat Tronsli bekrefter at siktede og avdøde er europeiske statsborgere. Politiet vil komme tilbake til kvinnens dødsårsak når den foreløpige obduksjonsrapporten er klar.

Rettspsykiatrisk undersøkelse

Motivet for drapet er heller ikke kjent.

– Det ligger i kortene at det blir en psykiatrisk undersøkelse tror jeg, sier Bjørnsen, som bekrefter at siktede er en relativt ung mann.

– Det blir avhør før eller siden, og så blir det å følge med på det politiet sier fortløpende. Det viktigste for meg blir å møte min klient fysisk og ta en prat, sier han.

Tronsli bekrefter at siktede skal gjennom en rettspsykiatrisk undersøkelse.

Kripos, den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet, ble allerede lørdag kveld bedt om å bistå Innlandet-politiet i saken.