– I Livsvitenskapsbygget skal det foregå tverrfaglig forskning innen kjemi, farmasi, livsvitenskap og laboratoriemedisin. For å løfte forskningen til et internasjonalt toppnivå trenger OUS og UiO det nyeste og mest avanserte utstyret på markedet, sier prosjektdirektør Per Roger Johansen i Statsbygg i en pressemelding.

I tillegg til Statsbyggs innkjøp skal også Oslo universitetssykehus (OUS) kjøpe utstyr på eget budsjett, som utgjør om lag 750 millioner kroner.

Planen er å kjøpe inn rundt 40.000 enkeltartikler til prosjektet, opplyser Statsbygg. Det gjelder blant annet avansert forskningsutstyr innen kromatografi, spektroskopi og kjernemagnetisk resonans.

Mer generelt laboratorieutstyr, som inkubatorer, pipetteringsroboter, kjøle- og fryseskap og vannrensingsinstallasjoner, står også på handlelisten. I tillegg til en mengde møbler og annet kontor- og undervisningsutstyr.

Livsvitenskapsbygget skal bli et felles bygg for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen helse og bærekraft.