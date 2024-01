– Til tross for positive tall i desember, så ender vi opp med nærmere 5 prosent nedgang etter et år som har vært en sammenhengende nedtur for de aller fleste medier hva gjelder annonseinntekter, sier Jonas Buskop i Omnicom Media Group.

Han peker på renteøkninger og dårligere privatøkonomi som to av hovedgrunnene til at reklamemarkedet faller.

Unntakene er lydreklame, utendørsreklame og kino, som alle har opplevd en vekst. Markedsføring med influensere har også vært i vinden.

Digitale medier taper imidlertid medieomsetning på over 212 millioner kroner, en nedgang på 5 prosent. TV-omsetningen har også en tilbakegang på 7,4 prosent og er redusert med nærmere 239 millioner kroner sammenlignet med 2022.

Buskop tror markedet fortsatt vil være tøft de neste månedene.

– Enkelte annonsører vil være på offensiven, mens andre sliter med etterdønninger etter et brutalt 2023. I sum antar vi et marked som ikke vil skille seg voldsomt fra 2023, men som vil oppleve stadig mer positive tall utover i året, sier han.