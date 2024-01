Flyet – en Boeing 737 Max 9 – tok av fra Portland mot Ontario i California litt før klokken 17 lokal tid. En drøy halvtime senere var det tilbake og nødlandet. Det er ikke kjent om noen ble skadd i hendelsen.

En passasjer har sendt et bilde til TV-kanalen KATU som viser det som ser ut til å være en seterad ved nødutgangen der vinduet og deler av veggen mangler. KPTV har også lagt ut bilder sendt inn av en passasjer. De viser også en seterad med et stort hull i flykroppen. På et bilde tatt fra utsiden ser det ut til at det er hele nødutgangsluken som mangler.

Flyselskapet har ikke svart på nyhetsbyrået APs henvendelser om en kommentar. AP har heller ikke fått svar fra det amerikanske luftfartstilsynet FAA.

Ifølge FAAs nettpubliserte lister ble flyet ferdigstilt og godkjent for bare to måneder siden.