Tilsynet avdekket fem avvik og én anmerkning, skriver Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) på sine nettsider.

Det var Adresseavisen som omtalte saken først.

– Det er alvorlig når innføring av et journalsystem fører til gjentakende uønskede hendelser og en bekymringsmelding som omhandler strålevernrelaterte utfordringer som indikerer brudd på stråleregelverket, sier fagdirektør i seksjon for medisinsk strålebruk, Eva Godske Friberg.

Utfordringer med Helseplattformen

Hun forklarer at forholdene førte til at DSA åpnet tilsynssak mot St. Olavs hospital med fokus på innføring av Helseplattformen.

– Tilsynet bekreftet at gjentakende dobbeltundersøkelser i forbindelse med røntgen og CT-undersøkelser var relatert til utfordringer i Helseplattformen, fortsetter Friberg.

Dobbeltundersøkelser er et klart brudd på forsvarlig og berettiget strålebruk.

Flere varsler

DSA har i ettertid av tilsynet mottatt ytterligere varsler om uønskede hendelser. I tillegg til flere hendelser relatert til dobbeltundersøkelser og feildosering/feilbehandling omfatter de nye varslene også uønskede hendelser knyttet til nukleærmedisin og MR-sikkerhet.

DSA er i en fortløpende dialog med sykehuset om varsel og oppfølgning av de uønskede hendelsene. Sykehuset er pålagt å utarbeide en plan for hvordan avvikene skal rettes med tilhørende tidsfrister innen 9. februar 2024.

– Vi ser svært alvorlig på saken, og sammen med Helseplattformen AS jobber vi for fullt med tiltak for å lukke avvikene som DSA har påpekt. Vi vil gi en samlet tilbakemelding til DSA innen fristen, sier sykehusdirektør Grethe Aasved i en uttalelse på sykehusets nettsider.