– Når vi nå nok en gang får eksempel på at de nasjonale prøvene har åpenbare svakheter, da må vi tørre å si stopp, sier Røsvoll til Utdanningsnytt.

Han viser til en artikkel i Aftenposten om at analysene, som viser utviklingen over tid, er blitt utført på et «utdatert billig-program som ga feilaktige beregninger».

Utdanningsforbundet er en kjent motstander av de nasjonale prøvene og vedtok blant annet under fjorårets landsmøte at forbundet skal jobbe for å fjerne prøvene. Røsvoll sier at Utdanningsforbundet ikke er imot nasjonale prøver på grunn av beregningsfeilen.

– Kvalitetsutviklingsutvalget har vist oss at nasjonale prøver ikke har gitt noen av de resultatene de lovet, sier han.

Han viser til at de ikke har gitt bedre resultater, at de gir begrenset informasjon, og at de fører til at det blir fokus på det som kan måles.

Utdanningsnytt har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet, som ikke ønsker å kommentere saken.