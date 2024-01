Det er Statens jernbanetilsyn (SJT) som har konkludert med at Bane Nor har krevd inn avgift fra Flytoget i flere år uten at vilkårene i regelverket er oppfylt, skriver FriFagbevegelse.

Flytoget opplyser at det er 55 millioner kroner som er betalt inn i løpet av perioden 2017–2023.

Bane Nor kan kreve inn en kapasitetsavgift for perioder når en jernbanestrekning er erklært overbelastet. Avgiften skal bidra til en effektiv utnyttelse og fordeling av infrastrukturen i perioder med overbelastning.

Fases ut

Ifølge SJT har Bane Nor krevd inn avgiften i flere år uten at avgiften har redusert problemet med overbelastning på de nevnte strekningene. Avgiften har derfor ikke virket etter hensikten, skriver nettstedet.

Bane Nor-sjef Thor Gjermund Eriksen sier til NTB at avgiften allerede er i ferd med å bli faset ut.

– Intensjonen bak avgiften har vært å stimulere til best mulig kapasitetsutnyttelse, særlig ved å lette på presset på Oslo-tunnelen i rush. Det har vist seg krevende å utforme avgiften på en måte som er akseptabel for Statens jernbanetilsyn. Av den grunn har vi besluttet å fase den ut, allerede før vi fikk vedtaket fra Statens jernbanetilsyn, sier han i en kommentar til vedtaket.

Uenige

Han føyer samtidig til at Bane Nor ikke er enige i at avgiften strider med regelverket.

– Det er imidlertid vårt syn at avgiften er i henhold til regelverket. Vi fikk vedtaket fra Statens jernbanetilsyn i midten av desember og vi har nå en grundig gjennomgang av det som vi ennå ikke har sluttført, sier Eriksen.