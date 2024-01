Politiet har ikke opplyst om tilstanden til personen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.48 og nødetatene rykket ut med luftambulanse og redningshelikopter.

Operasjonsleder Eyvind Formoe sier til NTB at politiet ble varslet om et stort hull i isen og at noen kunne ha falt i vannet. Senere oppdaget politiet maskinen i vannet.

Klokken 16.22 kom dykkere som brakte personen på land.