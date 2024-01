– Det er tale om en svært omfattende og grundig dom, der alle relevante spørsmål i saken gis en detaljert behandling med forankring i bevisene, sier han til TV 2.

Vaaler er spesielt fornøyd med at Oslo tingrett konstaterer at forvaltningen hadde tilstrekkelig kunnskap om miljøkonsekvensen av sjødeponiet når tillatelse ble gitt, og at de EØS-rettslige kravene til saksbehandlingen ble fulgt.