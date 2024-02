Hendelsen fant sted på Stovner senter i Groruddalen like før midnatt torsdag 7. juli i 2022.

Mannen knivstakk broren i brystet med kniv, ifølge tiltalen. Men broren overlevde ifølge tiltalen fordi han fikk rask medisinsk behandling og/eller fordi ingen vitale organer ble skadet.

Mannen er også tiltalt for samme sommer å ha sparket en taxisjåfør i ryggen, slik at sjåføren fikk skader og smerter i ryggen og var sykmeldt i to uker. Det skal ha skjedd etter en krangel om betalingen for taxituren.

Det er satt av tre dager til behandlingen av saken.