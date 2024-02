Det kom fram da barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) møtte i Stortingets spørretime onsdag. Bakgrunnen var spørsmål fra Venstres Abid Raja som har engasjert seg etter at flere hundre personer som tilbrakte barndommen i misjonsorganisasjoners egne internater mens foreldrene var på oppdrag, har organisert seg.

Raja hadde varslet at han ville be Toppe redegjøre for hvor mye penger Misjonssambandet har fått i statsstøtte, og hvordan staten fulgte opp finansieringen av internatskolene.

Da Toppe møtte i Stortinget onsdag, erkjente hun at misjonærbarna ikke fikk den omsorgen og beskyttelsen de hadde behov for, og at de ble utsatt for ting som barn absolutt ikke skal oppleve.

Statsråden fortalte at kunnskapsministeren allerede har satt i gang arbeidet.

– Jeg blitt gjort kjent med at kunnskapsministeren har satt i gang undersøkelser for å kartlegge eventuelle utbetalinger av statstilskudd, sa Toppe.

Jarle Naustvik, en av initiativtakerne til støttegruppa Sendt Bort, var til stede i Stortinget onsdag.

– Det ligger jo ingen ferdig konklusjon, men min opplevelse er at dette er svært positivt – og at det gir grunnlag for mer innsikt. Tiden vil vise hva som kommer ut av dette, sier Naustvik til Vårt Land.

Også Raja var fornøyd med Toppes svar og avsluttet innlegget sitt med å si til stortingspresidenten at statsrådens svar sto til terningkast seks.

– Om det i neste omgang resulterer i at staten erkjenner et ansvar, gir noen erstatning eller en unnskyldning – det er et neste spor, sier Raja til Vårt Land.