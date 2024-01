Besøket ble innledet onsdag og varer i tre dager.

I sin første tale som konge i utlandet sa han at han kommer til å vie klimaendringene stor oppmerksomhet i sin tid som regent. Han nevnte også krigene i Ukraina og Gaza som eksempler på hvorfor det er viktigere enn noensinne å fokusere på grønn omstilling.

– Konsekvensene av krisene er enorme, men det har bidratt til å føre våre nasjoner nærmere hverandre, sa han.

Frederik ble innsatt som konge 14. januar etter at hans mor Margrethe bestemte seg for å abdisere.

I Warszawa ble han mottatt på rød løper utenfor presidentpalasset og hilst velkommen av statsminister Andrzej Duda.

Det er tradisjon for at danske monarker først reiser til et annet skandinavisk land, og det danske kongehuset har allerede kunngjort at kong Frederik og dronning Marys første utenlandstur går til Norge og Sverige. Men tidspunktet er foreløpig ikke kjent.

Turen til Polen var planlagt før dronning Margrethe varslet at hun ville abdisere. Den er derfor ikke regnet som et statsbesøk, og danskekongen ankom uten dronning Mary.

I stedet ledet han en delegasjon bestående av danske politikere og næringslivsledere.