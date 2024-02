Meldingene kom til politiet klokken 12.13 etter at det var observert røyk på stedet.

Operasjonsleder i Politiet Knut Dahl-Michelsen opplyser til NTB at det ikke ble observert flammer, men at det var mye røyk.

– Det er snakk om en fisketråler som ligger inne til service. Det var kraftig røykutvikling i båten og tre personer har blitt definert som røykskadde, men de er våkne og bevisste, sier Dahl-Michelsen.

Han sier det er uklart hvor mange som var om bord, men at det sto 40 personer ved båten da politiet kom til stedet.

Operasjonslederen forteller at situasjonen nå er under kontroll, og at de røykskadde får tilsyn av helsepersonell.