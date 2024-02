De kraftigste vindkastene har vært på Nordøyan fyr hvor det på det høyeste ble målt 43,7 m/s, som er orkans styrke.

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt bekrefter til Adresseavisen at det har blåst mer i enkelte områder i Trøndelag på lørdag enn under ekstremværet Ingunn.

Dette gjelder blant annet for Trondheim, som hadde høyeste vindstyrke på 23,8 m/s under ekstremværet, og på 27,9 m/s på lørdag.

Natt til søndag er det også meldt mye nedbør.