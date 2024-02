På riksvei 15 over Strynefjellet er det kolonnekjøring, mens over europavei 16 Filefjell er det foreløpig åpent, men fare for kolonnekjøring på kort varsel, ifølge Statens vegvesen.

På sistnevnte oppfordres større kjøretøy til å bruke kjetting, mens over Strynefjellet advares det mot at strekningen kan bli stengt på kort varsel.

I Nord-Norge er E6 over Saltfjellet stengt, og ny vurdering skal tas ved 16-tiden torsdag ettermiddag.

Også E134 Haukelifjell, riksvei 52 Hemsedalsfjellet, riksvei 7 over Hardangervidda, og fylkesvei 50 Hol – Aurland er stengt.

Det skal tas ny vurdering om Haukelifjell og Hemsedal torsdag ettermiddag, mens Hardangervidda og Hol – Aurland er stengt til fredag.