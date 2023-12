– Fra fredag morgen kan det komme mye snø, lokalt 20 cm på 24 timer. Nær kysten periodevis mildere vær med sludd eller regn og mulighet for regn som fryser på kald bakke, heter det i farevarselet fra Yr for Oslo og Viken. Faren varer fram til søndag morgen.

Enda mer snø kan det komme i Agder og Vestfold og Telemark.

– Fra fredag morgen ventes mye snø, lokalt 25 centimeter på 24 timer og etter hvert overgang til regn i lavlandet. Mulighet for regn som fryser på kald bakke, heter det i farevarselet for disse to fylkene.

Mens farevarslene for fylkene i Sør-Norge gjelder for fredag, er det allerede fra i ettermiddag fare for store snømengder i Lofoten og deler av Vesterålen.

– Fra onsdag ettermiddag er det fare for svært mye snø i Lofoten og deler av Vesterålen. Lokalt er det ventet 30–50 centimeter på 24 timer. Det er store usikkerheter i prognosene. Enkelte steder kan nedbøren komme som sludd, heter det i varselet.

Det er også et gult farevarsel for snø for deler av Vestland onsdag og torsdag.