– Man må passe særdeles godt på at kvinnelige og mannlige innsatte ikke møtes, ikke under noen omstendighet, sier leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) Bredtveit fengsel, Petter Rolf Lajord-Stilén til FriFagbevegelse.

De skriver at Bredtveit fengsel tirsdag fikk beskjed om at fengselet flyttes midlertidig til Ullersmo. Her skal de sone innenfor samme mur som inntil 286 mannlige innsatte.

Flyttingen planlegges gjennomført innen 1. mars neste år.

Grunnen til flyttingen er at det i slutten av november ble besluttet at Bredtveit skal stenges midlertidig på grunn av bekymring rundt brannsikkerheten. Oppfatningen til Statsbygg er at bare det å være i bygget representerer en risiko for liv og helse. En rapport fra november antyder at utbedringer vil koste 315 millioner kroner.

– Jeg er glad for at vi kan fortsette å drive fengselet sammen, uten å miste fagmiljøet. Det viktigste for oss nå er at vi må få drive Bredtveit som en egen enhet på Romerike uten innblanding. At vi får med oss alle stillinger, sier Lajord-Stilén.

Ti innsatte på Bredtveit er allerede flyttet til Skien fengsel. Dermed er det 20 innsatte som skal bli med til Ullersmo.