Equinor ble som vanlig dagens mest omsatte aksje, men falt likevel med 0,45 prosent.

Schibsted gikk opp nærmere 15 prosent. Mandag kom nyheten om at mediekonsernet vil dele selskapet i to til ett rent medieselskap som ikke er på børs, og et offentlig børsnotert markedsplasselskap.

Nyheten førte også til en oppsving for Adevinta, Schibsteds internasjonale rubrikkselskap, som gikk opp 0,36 prosent.

Ellers steg DNB med 0,6 prosent, mens det også ble oppgang for Yara (+0,3), Mowi (+1,1) og Tomra (+0,9). Pila pekte andre vei for Aker (-0,2), Telenor (-0,3) og Orkla (-0,4).

Et fat nordsjøolje ble mandag ettermiddag omsatt for 75,7 dollar, en svak nedgang på 0,15 prosent.

Det ble en blandet dag for de toneangivende europeiske børsene. Den tyske DAX-indeksen steg med 0,1 prosent, mens CAC 40 i Paris gikk opp 0,3 prosent. I London holdt FTSE 100-indeksen seg omtrent på stedet hvil, med minus 0,05 prosent.