Etter innføringen av gratis buss, tog og båt i Stavanger økte påstigninger med 11 prosent per døgn sammenlignet med resten av Rogaland, viser en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

TØI sammenlignet antall påstigninger i Stavanger med øvrige Rogaland før og etter innføringen av gratis kollektivtransport. De fant ut at det var klart flere reisende med kollektivtrafikk blant dem som fikk tilbud om gratis kollektivtransport.

Studien finner også en nedgang i bruk av bil blant respondentene i spørreundersøkelsen, men disse estimatene er mer usikre.

Det var i mai at daværende ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) kunngjorde at det skulle bli gratis buss, båt og tog for folkeregistrerte i Stavanger kommune fra 1. juli. Kommunen la 200 millioner på bordet for å gjennomføre prosjektet, som hadde som plan å vare ut 2024.