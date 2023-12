Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møtte torsdag Japans statsminister Fumio Kishida i Tokyo.

Etter arbeidsmøtet i Japan kom de to statsministerne med en felles erklæring hvor de annonserte det strategiske partnerskapet mellom Norge og Japan.

– Jeg er veldig glad for at vi på denne måten styrker Norges samarbeid med Japan. Møtet med statsminister Kishida bekrefter at våre to land har sammenfallende interesser på en rekke områder. Vi har laget en felles erklæring som omtaler de gode forbindelsene mellom våre to land, og hele bredden av områder vi vil samarbeide videre om, sier statsministeren i en pressemelding.