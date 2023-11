Rapporten er utarbeidet av Virke Produsentforeningen og Norsk filminstitutt. Den ble overrakt statssekretær Even Aleksander Hagen (Ap) i Kultur- og likestillingsdepartementet under et seminar på Filminstituttet onsdag der temaene inkluderte talentutvikling og profesjonalisering av spillbransjen.

Spillrapporten 2023 viser at omsetningen av norske spill var på 652 millioner kroner i 2022. Det innebærer en økning på 47 prosent på ett år og en økning på 115 prosent på fem år (2017-2022).

Antall fast ansatte i bransjen er mer enn tredoblet de siste fem årene, og økningen her er på hele 70 prosent det siste året.

Kvinneandelen blant ansatte i norsk spillbransje nærmer seg en tredel, med 29,2 prosent i 2022, opp fra 22 prosent i 2021.

– Norske dataspill får sterkere kulturelt gjennomslag, samtidig som bransjen, de nye prosjektene og kvinneandelen i bransjen vokser. Resultatene viser at vi er på rett vei, dette er svært oppløftende nyheter, kommenterer kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).