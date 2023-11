110-sentralen Sørvest skriver på X at det er overtenning i et hus som skal være under oppussing.

Det er sendt inn røykdykkere i huset, og brannmannskapene fra Haugesund stasjon får bistand fra Bø stasjon på Karmøy.

Det ble meldt om brannen klokken 02.04 natt til mandag.