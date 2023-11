Nå vurderer Konkurransetilsynet å si nei til oppkjøpet. Tilsynet påpeker at dersom oppkjøpet blir realisert, vil man gå fra tre til to flyselskaper i Norge. Derfor er det en risiko for at konkurransen svekkes. Det faller ikke i god jord hos Norwegian.

– Vi er overrasket over Konkurransetilsynets varsel om mulig stans av oppkjøpet, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Han er likevel optimist.

– Basert på realitetene i saken er jeg optimist med hensyn til det endelige utfallet av søknadsbehandlingen. Nå vil vi sette oss inn i Konkurransetilsynets foreløpige vurdering før vi svarer dem.

I Widerøe er de skuffet.

– Jeg er svært skuffet over dagens varsel. Med Norwegian vil vi få en solid norsk industriell eier som ønsker å videreutvikle begge selskapene. Dette vil sikre nødvendig kollektivtransport i distriktene, i tillegg til å ivareta et attraktivt tilbud for gjennomgående flyreiser i hele Norge, sier Stein Nilsen, konsernsjef i Widerøe.

Norwegian har frist til 8. desember til å svare på dagens varsel. Siste frist for Konkurransetilsynets endelige konklusjon er 3. januar 2024, men en avgjørelse kan komme før dette.