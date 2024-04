Kronprinsessen ble vist rundt på skolen, og fikk blant annet se stofftrykksalen, studentarbeidssteder, verksteder for stofftrykk og vevssalene.

Hun fikk også se elevenes arbeid som er utstilt ved skolen.

Ordfører i Oslo, Anne Lindboe deltok også på besøket.

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er en institusjon for kunstnerisk utdanning og forskning i Norge.

– Avdelingen for tekstil ved KHiO er et viktig senter for utvikling av tekstil som kunstform, skriver kongehuset i en pressemelding.