Størrelsen på forliket er ikke offentliggjort, og rettssaken, som etter planen skulle begynne tirsdag, blir dermed avlyst.

Familien til Walter Huang anla søksmål for uaktsomhet og uaktsomt dødsfall i 2019 for å holde Tesla ansvarlig for ikke å leve opp til markedsføringen når de gjaldt førerassistanse og sikkerhetsteknologi i bilene.

De hevdet at selvkjøringsteknologien, kjent som autopilot, ble markedsført på en måte som fikk bileiere til å tro at de ikke trengte å være oppmerksomme når de satt bak rattet.

Bevis tyder på at Huang var på telefonen sin da han krasjet inn i en betongbarriere på en motorvei i California i mars 2018, og at han ikke hadde hendene på rattet.

Tesla har holdt fast ved sikkerheten til bilene og autopilot-funksjonene, som de har advart om at ikke fritar sjåfører fra å være oppmerksomme.