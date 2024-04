For selv om det var 1300 flere studenter i fjor høst sammenlignet med 2022, var det rundt 2700 færre studenter på de største lærerutdanningene sammenlignet med året før, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

Allerede i april i fjor kunne tall fra Samordna opptak vise til færre førstevalgssøkere til lærerutdanningene, og den tendensen har ikke endret seg nevneverdig siden studiestart.

Men til tross for en nedgang i lærerstudenter i fjor, er utviklingen over tid positiv. I et tiårsperspektiv har lektorutdanningen og grunnskolelærerutdanningen flere studenter i 2023 enn i 2014.

Antallet som tar barnehagelærerutdanning, er imidlertid på vei ned. De siste to årene har det vært en nedgang på over 2000 studenter.

– I 2023 ser vi altså det laveste antallet barnehagelærerstudenter de siste ti årene, sier seniorrådgiver Geir Nygård i SSB.

Det var også 1000 færre studenter på bachelorutdanning i sykepleie i fjor. I tillegg valgte 450 færre norske studenter å ta hele graden sin i utlandet.