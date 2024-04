Mannen i 40-årene ble i Gulating lagmannsrett rett før påske dømt til 60 dagers ubetinget fengsel.

– Vi er enige med lagmannsrettens mindretall om at straffen skulle være betinget, og ikke ubetinget med tanke på den lange liggetiden, sier mannens forsvarer advokat Kim Villanger til TV 2.

Også påtalemyndigheten varsler at de anker lagmannsrettens dom.

– Påtalemyndigheten motanker over lovanvendelsen, sier statsadvokat Kristine Herrebrøden til TV 2. Statsadvokaten mener bildedelingen er grov.

I oktober i fjor ble mannen i 40-årene dømt til to måneders betinget fengsel i tingretten, men straffen ble betydelig skjerpet etter at påtalemyndigheten anket til lagmannsretten.

I dommen fra lagmannsretten heter det at mannen «løftet lakenet til side og tok et bilde av Sunniva Borgens ansikt med sin mobiltelefon. Bildet ble lagret på hans mobiltelefon sammen med et bilde hentet fra Sunniva Borgens Facebook-profil.»

Gravferdskonsulenten ble ikke fradømt jobben, slik påtalemyndigheten ønsket.

En 30 år gammel mann ble i mai i fjor dømt til 17 års fengsel for drapet på 23 år gamle Sunniva Borgen i Åsane 12. september 2021.