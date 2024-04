Stortinget ble onsdag sperret av etter at det ble framsatt to bombetrusler mot nasjonalforsamlingen tirsdag kveld. Sperringen ble opphevet tidlig onsdag ettermiddag.

– Oslo politidistrikt har allerede opprettet sak om 4chan-truslene, men vi overtar trolig den etterforskningen, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NTB.

Han understreker at det dreier seg om to ulike saker. I den andre saken ble det fremsatt trusler via epost og her mener politiet å vite hvem som står bak. Den saken etterforskes også av PST.

Trusselsituasjonen førte til at alle inngangene til Stortinget ble stengt, kvartalet rundt bygget ble sperret, og det var tungt væpnet politi i området.

Spørretimen i Stortinget ble gjennomført som vanlig under politiaksjonen.

Martin Strand, som leder felles enhet for operativ ledelse i Oslo-politiet, bekreftet onsdag overfor TV 2 at det var en melding på nettforumet 4chan som utløste aksjonen.