En eldre mann fra Vardø døde på Kirkenes sykehus tidligere denne måneden. Før han døde skal han ha sagt til personellet ved sykehuset at han var blitt utsatt for vold noen dager før. Politiet ble varslet og startet etterforskning av dødsfallet som et mistenkelig dødsfall.

Mannen er nå obdusert, og det ble konkludert med at mannen døde av naturlige årsaker. Dette opplyser politiet på sine nettsider tirsdag.

– Det er ikke gjort noen funn av verken ytre eller indre skader som tyder på at mannen har vært utsatt for vold, skriver politiet.

Politiet opplyser at de samtidig ikke kan avkrefte at mannen kan ha vært utsatt for en kroppskrenkelse i dagene før han døde, men det var altså ikke årsaken til dødsfallet. Det er heller ikke gjort andre funn som skulle tilsi at mannen har vært utsatt for noe kriminelt.