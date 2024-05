Dermed følger hun i sporene til sine unge kollegaer på borgerlig side. Både Simen Velle, leder i FpU, og Ola Svenneby, leder i Unge Høyre, har begge uttrykt et ønske om en plass på Stortinget i 2025.

Til TV 2 sier Breivik at hun håper på en flertallsregjering bestående av Venstre, Høyre og Frp. Dersom en plass på Stortinget blir en realitet, ønsker hun dessuten å bidra til et norsk EU-medlemskap.

– Jeg tror min generasjon har et litt annet forhold til dette. Søsteren min var på Erasmus-utveksling som student. Vi er vokst opp i et EU med Schengen der vi kan reise fritt på interrail gjennom kontinentet, sier Breivik, som også mener at dagens geopolitiske situasjon gjør et norsk EU-medlemskap nødvendig.

Hun peker på økt aggresjon fra både Russland og Kina og et usikkert politisk landskap i USA, med henvisning til det kommende amerikanske valget i november.

– Da mener jeg Norge står tryggest i blokk med EU.

Hun vil også kjempe for en rusreform i Norge. Blant annet vil hun avkriminalisere brukerdoser og utrede et regulert og legalisert salg av cannabis.