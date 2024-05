Mandag rykket Arnfinn Bårdsen opp som ny EMD-visepresident i et dommermøte som ble holdt i Strasbourg, skriver Rett24.

– Jeg er rørt og dypt takknemlig for at mine kolleger i domstolen viser meg denne tilliten og nå gir meg muligheten til å arbeide med ytterligere inspirasjon og kraft, som visepresident for Den europeiske menneskerettsdomstolen, for å bidra til å beskytte de europeiske rettsstatene, demokratiet og våre grunnleggende rettigheter, sier Bårdsen.

Ledergruppen, «Le Bureau», består av presidenten, de to visepresidentene og de tre seksjonspresidentene. Visepresidentene er altså seksjonspresident i tillegg til å være stedfortreder for presidenten, og dermed ytterligere involvert i domstolens ledelse.