Mandag bekrefter PST til TV 2 at de er koblet inn i saken og er i dialog med det aktuelle departementet.

For 300 millioner euro har man «en unik mulighet til å kjøpe selskapet som eier den eneste privateide tomten på Svalbard med vesentlig miljømessig, geopolitisk, vitenskapelig og strategisk betydning», ifølge salgsannonsen.

– PST holdes orientert om salget. Blir vi bedt om å gi våre vurderinger, gjør vi det. Utover det har vi ingen kommentar til saken, sier Eirik Veum, seniorrådgiver i PST, til kanalen.

Området er cirka like stort som New York-bydelen Manhattan.

Dagbladet Børsen meldte forrige uke at Kina var en «reell kjøper». Selgerne synes ikke det er problematisk at eiendommen potensielt blir kjøpt av land Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med.

– Norske myndigheter og andre Nato-land har fått muligheten. Nå selges det til høystbydende, sier advokat Per Kyllingstad, som representerer selskapet AS Kulspids i salget.