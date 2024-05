Statsadvokat Inger Myklebust la torsdag ned påstanden i Møre og Romsdal tingrett, skriver Sunnmørsposten. De to jentenes bistandsadvokat antydet at de unge klientene burde tilkjennes en oppreisningserstatning på 400.000 kroner hver fra mannen de hadde sett på en far.

Begge jentene var under 14 år da overgrepene skjedde, ifølge tiltalen. Den ene av jentene skal ha blitt utsatt for overgrep både før og etter at hun var fylt 14 år.

I prosedyren trakk aktor fram at det blant bevisene i saken også er ti videoer, hvor noen viser hvordan den tiltalte rigger opp kameraer og tar opp film med seksualisert innhold av barn.

Den tiltalte har nektet straffskyld for delen av tiltalen som omhandler samleie og voldtekt, men har erkjent straffskyld for filming. Han mente selv at årsaken til at han ble anmeldt må ha vært en konflikt mellom ham og ekskona som skal ha oppstått da han fikk ny kjæreste.

Hans forsvarer, advokat Axel Villads Lange la ned påstand om full frifinnelse.