Deler av Ny-Caledonia ikke lenger under kontroll

Deler av Ny-Caledonia er ikke lenger under statlig kontroll, og nye sikkerhetsforsterkninger skal sendes til området, opplyser den franske regjeringens høykommissær for territoriet, Louis Le Franc. Opptøyene i det franske territoriet i Stillehavet er de verste siden 1980-tallet. Fem personer er så langt drept, og flere hundre såret. Frankrike har innført unntakstilstand.

Striden står om en lovendring som skal gi stemmerett og dermed mer politisk innflytelse til om lag 25.000 franske innvandrere som har bodd sammenhengende på Ny-Caledonia i over ti år. Fram til nå har stemmeretten til alle som ikke bodde der før 1998, vært «frosset».

Flere døde i uvær i Texas

Minst fire personer er døde og nær 900.000 husstander og bedrifter i Houston-området i Texas har mistet strømmen i kraftig uvær. Myndighetene har utstedt varsel om fare for styrtflom, kraftig lyn- og tordenvær og fare for tornadoer.

Gater står under vann, og trær er blåst ned i Houston-området. TV-stasjonen KHOU-TV har vist innslag fra sentrum av storbyen der man kan se vinduer som er knust på en kontorbygning og glass som ligger på gaten nedenfor. Flytrafikken er innstilt på Houstons to største flyplasser.

Luftangrep mot Kharkiv by

Lokale myndigheter meldte sent i går kveld og tidlig i natt om et drone- og rakettangrep mot Ukrainas nest største by Kharkiv. I forkant ble det utstedt advarsel om fare for luftangrep. Faren ble avblåst i natt. Da var det ennå ikke klart om noen var blitt drept eller såret, men angrepet utløste en brann, ifølge myndighetene.

Kringkasteren Suspilne melder at luftalarmvarselet varte i mer enn 16 timer i Kharkiv by, den lengste sammenhengende perioden siden Russland innledet angrepskrigen i februar 2022.

Ingen skadet da russebil brant i Ørsta

Ingen kom til skade da en vel 30 år gammel russebil ble ødelagt i en brann på Ytrehovdevegen i Ørsta natt til 17. mai. Nødetatene fikk melding om brannen klokken 4.05.

– Bilen var i drift da den begynte å brenne, men alle sju i bilen kom seg ut. Noen av dem har fått i seg røyk og skal få tilsyn av helsepersonell, forteller operasjonsleder Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Sjåfør fløyet til sykehus etter lastebilulykke på E39

E39 er stengt i ett kjørefelt nord for Stordabrua på Stord etter at en lastebil har kjørt av veien. – Veien er delvis stengt. Ulykkesanalysegruppen fra Statens Vegvesen og krimteknikere fra politiet er fortsatt på stedet ved 6-tiden. sier operasjonsleder John Ask i Sørvest politidistrikt til NTB.

Han opplyser at føreren av vogntoget var bevisst, da vedkommede ble fløyet til sykehus i Bergen. Skadeomfanget er uvisst. Nødetatene fikk melding om ulykken fra et vitne klokken 2.50. Ulykken skjedde rundt 1,5 kilometer nord for Stordabrua.

Låve brant ned til grunnen på Romerike

En låve på Svarstad gård i Blaker i Lillestrøm kommune ble totalskadet i en brann natt til 17. mai. Brannen ble meldt til nødetatene klokken 3.13. Brannmannskapene klarte ikke å berge låven, men forhindret spredning til de andre bygningene på gården.

– Det var verken dyr eller mennesker i låven, men det var lagret en del utstyr som nå er gått med, sier vaktleder Harald Mogen ved Øst 110-sentral til NTB.