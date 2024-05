LO ble i likhet med YS enig med staten i statsoppgjøret og unngikk dermed storstreik.

– LO fikk innfridd vårt viktigste krav. Det betyr et lønnsoppgjør med en ramme som sikrer en lønnsutvikling i tråd med industrien, på 5,2 prosent. Samtidig fikk vi gjennomslag for vårt andre hovedkrav, nemlig at alle de ansatte i staten skal ha samme tariffavtale. Det er viktig for frontfaget og den norske modellen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en kommentar.

Hun mener staten kom med et godt tilbud, som ga god uttelling for de ansatte.

– Det er viktig for oss med en avtale som ivaretar frontfagsmodellen og sikrer lik lønnsutvikling over tid. Så tar jeg til etterretning at de ikke ønsker en mer solidarisk lønnspolitikk, sier LO-lederen.