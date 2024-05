Høyre ønsker egne «forvaringsinstitusjoner» for ungdomskriminelle og mulighet for fotlenke på mindreårige, skriver TV 2. Aps Tonje Brenna er åpen for å diskutere forslaget.

Fungerende barneombud Ivar Stokkereit synes lite om de to politikernes forslag, skriver Nettavisen.

– Det er svært skuffende at politikerne kappes om å foreslå inngripende og lite virkningsfulle tiltak overfor barn, og samtidig ikke er villig til å satse på det som man vet fungerer, nemlig det forebyggende arbeidet, skriver Stokkereit i en melding til avisen.

Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna opplyser til Nettavisen at hun vil holde døra på gløtt for Høyres forslag.

– Jeg mener vi trenger nye verktøy for å håndtere de yngste lovbryterne. Jeg har ingen partipolitiske skylapper for gode forslag – dette er for viktig til å kjekle, sier hun.

Brenna understreker at det er viktig å strupe rekruttering til kriminelle miljøer samtidig som man sørger for å gi folk mulighet til utdanning og å komme i arbeid.