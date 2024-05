Byråd for miljø og samferdsel Marit Vea (V) kaller det en av de aller største satsingene på klimatiltak, skriver Dagsavisen.

Pengene i fondet skal gå til innbyggere og bedrifter som ønsker å gjennomføre klimatiltak i kommunen. Det kan for eksempel være å installere elbil-ladere eller å energikartlegge borettslag.

– Jeg er glad for at så mange Osloborgere og bedrifter viser interesse for å investere i grønne løsninger som tar oss nærmere klimamålene, sier Vea.

Gruppeleder for Høyre, Merete Agerbak-Jensen, er også fornøyd med det økte tilskuddet.

– 70 millioner til klima- og energifondet gir flere innbyggere og bedrifter muligheten til å kutte utslipp og redusere bruken av energi i Oslo. Vi trenger at enda flere blir med på dugnaden, sier hun.

Revidert budsjett for hovedstaden legges fram torsdag.