Fra nå av skal flyselskapet ikke servere mat eller varm drikke når setebelteskiltet er på. I tillegg flyr ruta SQ321 fra London til Singapore ikke lenger over delen av Myanmar der turbulensen rammet dem tirsdag.

Flyet, en Boeing 777, fraktet 221 passasjerer og en besetning på 18 fra London til Singapore. Turbulensen oppsto da flyet befant seg over Indiahavet ved Myanmar og førte til at flyet falt 6000 fot i løpet av få minutter. Passasjerer og mannskap ble kastet rundt omkring i kabinen, og en 73 år gammel passasjer døde, antakelig av et hjerteinfarkt. Flyet endte opp med å nødlande i Thailands hovedstad Bangkok.

Torsdag kveld var fortsatt 48 passasjerer og to mannskapsmedlemmer innlagt på sykehus i Bangkok, hvorav 20 fortsatt får intensivbehandling.