Saken ble oppdaget ved en rutinekontroll i fjor og beløpet kan ha blitt underslått gjennom en treårsperiode.

– Våre undersøkelser viser at det er snakk om rundt én million kroner til sammen, sier generalsekretær Ingunn E. Ulfsten i KrF til Vårt Land.

Hun sier de bare kan anslå, siden saken fortsatt er under etterforskning.

Det var i juni i fjor at det ble kjent at Kristelig Folkeparti hadde anmeldt en tidligere KrF-politiker på fylkesnivå for underslag.

Politiet har fortsatt ikke avgjort om personen skal tiltales. De opplyser at nye avhør er planlagt og at de håper å være ferdig med etterforskningen til sommeren.

I kjølvannet av avsløringen har KrF gjort endringer i det økonomiske reglementet for hele partiorganisasjonen.

Avisen kjenner kun til én annen sak i tilsvarende størrelsesorden. I fjor ble en tidligere kasserer i Rødt dømt til ni måneders fengsel for å ha underslått rett over én million kroner, ifølge NRK.